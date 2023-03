Para aumentar casamentos, China lança versão estatal do ‘Tinder’

A cidade de Guixi, localizada na província do Jiangxi, no leste da China, lançou um aplicativo que usa dados de moradores solteiros para construir uma plataforma de namoros online, à exemplo dos ocidentais Tinder ou Bumble. Pensando nos solteiros que estavam cansados e desesperados em achar possíveis parceiros, a cidade avaliou que um serviço de matchmaking feito pelo Estado era a melhor opção.

De acordo com o jornal estatal China Youth Daily, o aplicativo é conhecido como “Palm Guixi” e inclui uma plataforma para organizar encontros às cegas. A plataforma faz parte de uma iniciativa em toda a província para aumentar a taxa de casamento, que vem caindo em todo o país na última década. Só em 2021, a taxa de casamento foi 5,4 matrimônios por 1.000 pessoas, um número um pouco menor em comparação com os Estados Unidos, que tem seis.

As reações online ao serviço de matchmaking patrocinado pelo estado foram variadas. Enquanto alguns comentaram nas redes sociais que isso é um esforço do governo para aumentar a taxa de natalidade em rápida queda na China, outros afirmam que agora espera-se que os chineses “procriem como porcos”.

Alguns governos da província estão organizando eventos presenciais para que as pessoas se conheçam. Na cidade de Gao’an, por exemplo, cerca de 100 jovens solteiros participaram de um evento no parque Ruizhou Fuya. Os participantes vestiram-se com roupas tradicionais, participaram de atividades e aproximaram-se uns dos outros enquanto sentiam “a profundidade da cultura chinesa”.

+ Antes ‘fascista’, agro dá as mãos para Lula em viagem para China

Um outro pilar fundamental do projeto é uma campanha contra os altos “preços das noivas”. Nos últimos anos, o governo desencorajou a prática tradicional de um noivo em potencial oferecer dinheiro à família da noiva antes do casamento, principalmente porque o código civil do país proíbe “a extorsão de dinheiro ou presentes em conexão com o casamento”. No entanto, na prática a tradição continua comum, principalmente nas áreas rurais.