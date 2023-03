Papa Francisco terá alta do hospital no sábado, diz Vaticano

Após ficar internado por dois dias, o papa Francisco deve deixar o hospital no sábado, dia 1º, disse o Vaticano em comunicado nesta sexta-feira, 31. Agora, o líder da Igreja Católica está aguardando os resultados de seus últimos exames médicos.

O pontífice de 86 anos foi levado ao Hospital Gemelli, em Roma, na tarde de quarta-feira 29, depois de reclamar de dificuldades respiratórias. Lá, foi diagnosticado com bronquite e respondeu bem a uma infusão de antibióticos.

“Sua Santidade deve retornar a Santa Marta amanhã, assim que forem conhecidos os resultados dos últimos testes desta manhã”, disse o Vaticano. Santa Marta é uma residência ao lado da Basílica de São Pedro, onde mora o papa.

Destacando a melhora da saúde do papa, o Vaticano disse que ele comeu pizza ontem à noite no hospital com sua equipe médica, assistentes e seguranças.

Também nesta sexta-feira, o líder do colégio de cardeais, Giovanni Battista Re, disse à agência de notícias italiana Adnkronos que o papa pode participar de todas as celebrações da semana da Páscoa, que começam no domingo, 2. A semana inclui uma agenda lotada de rituais e cerimônias, incluindo uma procissão noturna da Sexta-Feira Santa no Coliseu de Roma.

Re disse que arranjos foram feitos para que Francisco tenha ajuda de um cardeal em cada uma dessas celebrações.