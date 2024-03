Papa Francisco pede estudo sobre ‘horrenda’ ideologia de gênero

O papa Francisco afirmou nesta sexta-feira, dia 1°, que encomendou estudos sobre a chamada teoria de gênero e a condenou como uma “ideologia horrenda” que ameaça a humanidade.

“Eu pedi que fossem realizados estudos sobre essa ideologia horrenda de nossos tempos, que anula as diferenças e torna tudo igual”, disse o pontífice.

Durante uma conferência de dois dias no Vaticano sobre a evolução do papel de homens e mulheres de acordo com os ensinamentos cristãos, Francisco se referiu à identidade de gênero como “ideologia de gênero”, termo geralmente utilizado por críticos, e a caracterizou como uma ameaça que busca apagar a diferença entre os sexos.

“Cancelar as diferenças significa cancelar a humanidade”, completou.

A teoria de gênero ou ideologia de gênero é um termo criado no meio neoconservador para se referir à identidade de gênero, que interpreta o gênero como algo mais complexo e fluido do que as categorias binárias de homem e mulher, sugerindo que as características visuais não são suficientes para determinar o gênero de alguém.

Durante sua fala, o pontífice de 87 anos recomendou a leitura de um livro “profético” chamado “Senhor do Mundo”, um romance distópico publicado em 1907 por um padre católico sobre um mundo onde a religião não tem lugar. Segundo ele, a obra alerta para o risco de cancelar as diferenças entre as pessoas.

“Leia se tiver tempo, porque fala desses problemas de hoje”, disse aos participantes da conferência.

Em dezembro, Francisco já havia criticado “posições ideológicas inflexíveis” que, segundo ele, podem impedir a Igreja Católica de enxergar a realidade e avançar. O comentário foi feito poucos dias depois dele emitir uma declaração permitindo que padres distribuam bênçãos a casais gays, o que embora ainda proíba o matrimônio, suscitou críticas entre a ala mais conservadora do Vaticano.