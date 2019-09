Papa Francisco fica preso em elevador do Vaticano por 25 minutos

O papa Francisco revelou que ficou 25 minutos preso no elevador do Palácio Apostólico do Vaticano enquanto ia para a janela de onde celebra todos os domingos a oração do Ângelus para os fiéis que se reúnem na Praça de São Pedro.

Bombeiros tiveram que intervir para retirar o papa do elevador. O incidente atrasou em dez minutos o início da cerimônia, celebrada por Francisco pontualmente às 12h no horário local.

Antes de começar a oração, Francisco pediu desculpas pelo atraso e explicou, sorridente, que tinha ficado preso no elevador do Palácio Apostólico por 25 minutos, o que obrigou a intervenção dos bombeiros.

“Houve uma queda de eletricidade e fiquei preso no elevador. Vieram os bombeiros e, após 25 minutos de trabalho, pude sair. Um aplauso para os bombeiros”, disse Francisco.