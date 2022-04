Papa Francisco fala em ‘Páscoa de guerra’ e pede paz na Ucrânia

O papa Francisco pediu paz na Ucrânia e disse que estamos vivendo uma “Páscoa de guerra” durante a bênção anual Urbi et Orbi, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Segundo o site Vatican News, o portal oficial de notícias do Vaticano, cerca de 100.000 pessoas participaram da missa de Páscoa neste domingo, 17.

“Nós vimos muito sangue e muita violência”, disse Francisco. “Nossos corações se encheram de medo e angústia diante de nossos irmãos e irmãs que precisaram se refugiar para ficar a salvo de bombardeios.”

O papa afirmou que a Ucrânia foi atingida por violência e destruição ao ser arrastada para uma guerra “cruel e sem sentido”, pediu que as pessoas implorem por paz e que os líderes mundiais ouçam esse apelo.

“Toda guerra traz consequências que afetam toda a humanidade: do pesar e do luto ao drama dos refugiados, das crises econômica e de alimentos, sinais que já estamos vendo”, disse.

Francisco também pediu paz entre israelenses e palestinos, no Líbano, na Síria, no Iraque, na Líbia, no Iêmen, em Mianmar, no Afeganistão, na região do Sahel na África, na Etiópia e na República Democrática do Congo.