Papa Francisco diz que mundo regrediu com ‘nacionalismos agressivos’

O papa Francisco realizou na manhã deste sábado, 10, um discurso na sessão plenária da Pontifícia Academia de Ciências, em Roma, no qual criticou as formas mais “fechadas e agressivas” de nacionalismo. O pontífice voltou a falar na possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial e disse que a humanidade regrediu em razão dos atuais conflitos, sem citar nenhum governo especificamente.

“Depois das duas trágicas guerras mundiais, parecia que o mundo tinha aprendido a caminhar progressivamente em direção ao respeito aos direitos humanos, ao direito internacional, das várias formas de cooperação. Mas, infelizmente, a história mostra sinais de regressão”, afirmou Francisco, segundo informações da agência italiana Ansa.

“Não só se intensificam conflitos anacrônicos, mas reemergem nacionalismos fechados, exasperados, agressivos e novas guerras de domínio que atingem civis, idosos, crianças e doentes, provocando destruição em todos os lugares”, prosseguiu. “Os numerosos conflitos armados preocupam seriamente. Eu disse que existia no mundo uma Terceira Guerra Mundial em partes, mas hoje podemos dizer que ela é total.”

Francisco ainda pregou a valorização à ciência e cobrou ajuda internacional na “libertação das diversas formas de escravidão, como o trabalho forçado, a prostituição e o tráfico de órgãos”.

“É necessário mobilizar todos os conhecimentos baseados na ciência e nas experiências para superar a miséria, a pobreza, as novas escravidões e para evitar as guerras”, disse. “Os crimes contra a humanidade, que vão de encontro com a pobreza, se verificam também nos países desenvolvidos, em nossas cidades. O corpo humano não pode ser jamais, nem em partes nem inteiro, objeto de comércio”, finalizou.