Palestinos ‘famintos’ interceptam caminhões de comida em Gaza, diz ONU

Philippe Lazzarini, diretor da agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos, a UNRWA, disse nesta quinta-feira, 14, que caminhões de suprimentos que conseguiram adentrar a Faixa de Gaza estão sendo interceptados por multidões de pessoas com fome, em meio a uma crise humanitária que assola o enclave durante a guerra Israel-Hamas.

A autoridade das Nações Unidas afirmou aos jornalistas no Fórum Global de Refugiados, na cidade suíça de Genebra, que a quantidade de gente nas ruas do sul de Gaza dificulta a atuação humanitária no local. Segundo ele, os palestinos estão “desesperados, famintos e aterrorizados”.

“As pessoas estão parando os caminhões de ajuda e levando a comida para consumi-la imediatamente”, descreveu Lazzarini, que acaba de voltar de mais uma viagem a Gaza. “A fome disparou nas últimas semanas, e passamos a encontrar cada vez mais pessoas que não comem há dois ou três dias”, acrescentou.

Dificuldades de assistência humanitária

De acordo com Lazzarini, as entregas da UNRWA se concentram agora no sul e no centro de Gaza, porque chegar ao norte passou a ser “terrivelmente difícil” na segunda rodada de ataques israelenses desde o início deste mês.

Ele ainda destacou que a única forma de manter as atividades da agência, na ausência de um cessar-fogo, é levar assistência em “grande escala” até lá. Os auxílios entram por apenas um ponto, na fronteira com o Egito, e representam apenas uma fração do que chegava aos palestinos antes da guerra começar.

Em resposta, Israel disse que tomou algumas medidas para agilizar o processo, como o aumento da capacidade de inspeção fronteiriça e a reabertura da passagem de Kerem Shalom, um kibutz que faz divisa com Gaza.

As falas do líder da UNRWA surgem em meio a uma pressão por uma pausa humanitária “urgente e imediata”. Nesta terça-feira, a Assembleia Geral da ONU aprovou, a contragosto dos israelenses e americanos, uma resolução que pedia por um armistício, mesmo que provisório.

As mazelas da guerra

A atuação das Forças de Defesa Israelenses (FDI) já deixou marcas profundas no enclave desde o início do conflito, no dia 7 de outubro, quando 1.200 israelenses perderam a vida. Na primeira fase dos embates, o norte de Gaza foi em grande parte destruído, e agora o sul tem sofrido progressivamente com os ataques.

Mais de 18 mil palestinos foram mortos , segundo o Ministério da Saúde de Gaza , que é controlado pelo Hamas.

, segundo o , que é controlado pelo Hamas. 80% dos cerca de 2,3 milhões de habitantes de Gaza foram forçados a deixar suas casas e deslocados pelo território, de acordo com agências das Nações Unidas que atuam no local.