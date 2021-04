Palácio de Buckingham divulga foto inédita de príncipe Philip com bisnetos

A poucos dias do funeral do príncipe Philip, morto na semana passada aos 99 anos, o Palácio de Buckingham divulgou uma foto inédita do monarca e da rainha Elizabeth II junto a sete de seus bisnetos. O retrato foi tirado em 2018 pela duquesa de Cambridge, Kate Middleton, na residência oficial da rainha na Escócia.

Enquanto Philip está com um dos braços em torno de Isla Phillips, Lena Tindall e Mia Tindall, a rainha segura o príncipe Louis. Juntos na foto também estão o príncipe George, Savannah Phillips e a princesa Charlotte.

©️ The Duchess of Cambridge pic.twitter.com/xMmbzfDHwL

The Queen and The Duke of Edinburgh surrounded by seven of their great-grandchildren at Balmoral Castle in 2018.

George, Louis e Charlotte são os três filhos do príncipe William e Kate Middleton. Já Mia e Lena Tindall são filhas de Zara Tindall, filha da princesa Anne, a única filha da rainha. Isla e Savannah Phillips são também netas da princesa Anne.

Como a foto é de 2018, não estão presentes três adições recentes à família real: Archie, filho do príncipe Harry com Meghan Markle; August, filho da princesa Eugenie; e Lucas, filho mais novo de Zara.

A foto foi divulgada à medida que a família real se prepara para o funeral do duque de Edimburgo, no próximo sábado, 17, em uma cerimônia restrita devido à pandemia do novo coronavírus. Além do Palácio, outros membros da família divulgaram memórias com o príncipe ao longo da semana.

O príncipe Charles publicou uma foto em preto e branco com seu pai enquanto ambos jogavam polo, enquanto o duque e a duquesa de Cambridge publicaram uma foto do casal com Philip e e a rainha, tirada em 2015.

“Hoje nós compartilhamos, juntamente com os membros da Família Real, fotos do Duque de Edimburgo, lembrando dele como pai, avô e bisavô”, dizia a legenda.

Today we share, along with Members of The @RoyalFamily, photographs of The Duke of Edinburgh, remembering him as a father, grandfather and great-grandfather.

📷 This picture was taken at Balmoral in 2015. pic.twitter.com/HxNfrL21xU

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 14, 2021