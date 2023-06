Países ricos prometem liberar bilhões de dólares para a luta climática

Fundos e organizações multilaterais de desenvolvimento, como o Banco Mundial, devem injetar 200 bilhões de dólares para o combate à luta climática e em investimentos do setor privado, anunciaram líderes mundiais nesta sexta-feira, 23, acrescentando que uma promessa atrasada de 100 bilhões de dólares para nações em desenvolvimento também está à vista. Os planos foram feitos durante uma cúpula em Paris para discutir o financiamento para a transição climática e as dívidas pós-pandemia de países pobres.

No entanto, muitos presentes disseram que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional são cada vez mais inadequados para enfrentar os desafios mais urgentes e precisavam de uma ampla reformulação. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, havia dito antes da cúpula que os bancos de desenvolvimento precisavam primeiro espremer mais empréstimos antes que a possibilidade de aumentos de capital fosse considerada.

“Esperamos um aumento geral de US$ 200 bilhões na capacidade de empréstimo dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento nos próximos dez anos, otimizando seus balanços patrimoniais e assumindo mais riscos”, diz o comunicado final da cúpula. “Se essas reformas forem implementadas, os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento podem precisar de mais capital”, acrescenta o texto, reconhecendo pela primeira vez em um documento que os países ricos podem ter que injetar mais dinheiro.

O documento pede que cada dólar de empréstimo dos bancos de desenvolvimento seja acompanhado por pelo menos um dólar de financiamento privado, o que, segundo analistas, deveria ajudar as instituições internacionais a alavancar mais US$ 100 bilhões em dinheiro privado em economias emergentes e em desenvolvimento. Os anúncios marcam uma intensificação da ação dos bancos de desenvolvimento na luta contra a mudança climática.

No entanto, alguns ativistas climáticos criticaram os resultados da cúpula.

“Embora o roteiro da Cúpula de Paris reconheça a urgência de recursos financeiros substanciais para reforçar a ação climática, ele se apoia demais em investimentos privados e atribui um papel descomunal aos bancos multilaterais de desenvolvimento”, disse Harjeet Singh, chefe de estratégia política global da Climate Action Rede Internacional, à agência de notícias Reuters.

Durante a reunião, os EUA e a China buscaram um tom mais conciliador depois que um acordo histórico foi alcançado na quinta-feira para reestruturar $ 6,3 bilhões em dívidas da Zâmbia. Os dois países há muito tempo estão em desacordo sobre como lidar com a reestruturação da dívida dos países pobres.

“Como as duas maiores economias do mundo, temos a responsabilidade de trabalhar juntos em questões globais”, disse Yellen, em um painel painel compartilhado com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang.

Apesar disso, algumas diferenças entre os países permanecem. A China, o maior credor bilateral do mundo, tem pressionado para que o Banco Mundial ou o FMI absorvam algumas das perdas, uma perspectiva oposta à adotada pelas instituições e os países ocidentais.

“A China está pronta para se engajar nos esforços de alívio da dívida de maneira eficaz, realista e abrangente, de acordo com o princípio da divisão justa dos encargos”, disse Li.

Outro tópico discutido na cúpula foi o da chamada “Iniciativa de Bridgetown”, liderada pela primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley.

“Existe o consenso político de que esta questão é maior do que cada um de nós e temos que trabalhar juntos e os bancos multilaterais de desenvolvimento terão que mudar a forma como fazem negócios e isso é aceito”, disse Mottley no painel de encerramento da cúpula. “Deixamos Paris não apenas com discursos, mas com o compromisso de entrar nos detalhes granulares para garantir que o que concordamos aqui possa ser executado.”

De acordo com ela, a promessa de US$ 100 bilhões fica muito aquém das necessidades reais das nações pobres, mas se tornou um símbolo do fracasso dos países ricos em entregar os fundos climáticos prometidos. O fracasso aumentou a desconfiança a desconfiança em negociações climáticas, segundo a primeira-ministra.

“Se não pudermos moldar as regras neste momento como outros antes, seremos responsáveis pelo que potencialmente pode ser a pior realidade da humanidade”, disse Mottley.