Países ocidentais banem bancos russos do sistema de pagamento global

Os Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Canadá , decidiram banir alguns bancos russos do SWIFT , o sistema de pagamentos que conecta milhares de instituições financeiras em todo o mundo. Com a medida, espera-se que as principais instituições financeiras da Rússia perca a capacidade de operar em nível global.

Em comunicado conjunto, divulgado pela Casa Branca, os países também prometem tomar “medidas restritivas que impedirão o Banco Central da Rússia de acionar reservas internacionais de forma a contornar o impacto de nossas sanções” Os magnatas russos também foram atingidos pela medida com restrições de emissão dos chamados “passaportes dourados”, que permitem manobras financeiras capazes de contornar as sanções econômicas.

Pelo Twitter, o primeiro ministro britânico, Boris Johnson disse que as medidas são “um primeiro passo de expulsar os bancos russos da SWIFT”. Ele assegurou ainda que os países ocidentais “continuarão trabalhando para garantir que Putin pague o preço por sua agressão”.

Segundo a rede de TV CNN, durante a reunião também se discutiu impor sanções ao Banco Central da Rússia, o que seria um passo sem precedentes para uma das maiores economias mundiais. Nenhuma decisão final, no entanto, foi tomada, em relação a esse ponto.

Putin se preparou economicamente para a guerra. Atualmente, a Rússia contar com a quarta maior reserva de moeda estrangeira do mundo: cerca de 630 bilhões de dólares. Ele também reduziu a dívida externa do país. Ambos os movimentos funcionam com um amortecedor para as sanções internacionais.

A medida, conforme apurado por VEJA, não impediria as transações comerciais entre Rússia e Brasil.