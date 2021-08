Países alertam para risco de atentado ‘iminente’ no aeroporto de Cabul

Representantes dos governos de Estados Unidos, Reino Unido e Austrália alertaram na manhã desta quinta-feira, 26, que o aeroporto de Cabul, no Afeganistão, está sob “ameaça iminente e altamente letal” de um ataque terrorista. Os países pediram que seus cidadãos evitem o terminal ou áreas próximas e “procurem um local seguro”.

“As informações obtidas ao longo da semana são cada vez mais sérias e fazem referência a uma ameaça iminente e grave”, afirmou o secretário de Estado britânico das Forças Armadas, James Heappey. “É uma ameaça muito séria, muito iminente”.

O aeroporto de Cabul ficou lotado desde que o Talibã tomou o controle do Afeganistão, em 15 de agosto, pois é a única rota de saída aérea do país. Milhares de pessoas, entre funcionários de governos de outros países, jornalistas e afegãos ameaçados pela volta do regime extremista ao poder, se aglomeram no terminal nos últimos dias buscando escapar da região.

Na semana passada, tumultos causaram o fechamento temporário do terminal, enquanto na última segunda-feira, 23, um tiroteio deixou um morto e três feridos no local.

A data limite acordada com o Talibã para retirada completa das forças armadas de outros países, assim como de estrangeiros e afegãos que auxiliaram a ocupação, é 31 de agosto. Quase 90 mil pessoas já foram retiradas, mas segundo o jornal The New York Times ao menos 250 mil afegãos que trabalharam para os EUA ainda aguardam a evacuação.