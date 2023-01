Pai de Djokovic posa para fotos com apoiadores de Putin no Australian Open

O pai do tenista Novak Djokovic, Srdjan, foi filmado no Australian Open na noite de quarta-feira, 25, posando para fotos com apoiadores do presidente russo, Vladimir Putin.

Srdjan Djokovic tirou fotografias e confraternizou com um homem que segurava uma bandeira russa com o rosto de Putin, e vestia uma camiseta estampada com o “Z”, que virou símbolo dos apoiadores da guerra na Ucrânia.

This is…quite a mess for the #AusOpen, to say the least.

Srdjan Djokovic posing with the pro-Putin rally last night just outside Rod Laver Arena.

The levels of security breakdowns that allowed for this are staggering.

Story/video via @jamesgraysport:https://t.co/L4gtaKKNP6 pic.twitter.com/qnOx3MGYqB

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 26, 2023