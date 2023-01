Os vídeos da agressão de Tyre Nichols, motorista negro morto por policiais

As autoridades policiais de Memphis, no Tenessee (EUA) divulgaram um vídeo na sexta-feira, 27, que mostram o espancamento do motorista negro Tyre Nichols, morto por cinco policiais, também negros, em 7 de janeiro. Pelas imagens, é possível ver e ouvir a vítima gritar por sua mãe enquanto era golpeada repetidamente com socos, chutes e cassetetes. As câmeras nos uniformes dos agentes registraram que Nichols foi perseguido pela rua e encurralado no meio de uma calçada, onde foi mobilizado com um taser de choque. Os policiais foram indiciados pelo crime de assassinato.

[Full video] City of Memphis releases video clips that show police beating Tyre Nichols, a former Sacramento resident. The five officers charged with Nichols' beating and death have been released from jail on bail. https://t.co/IYqEK2nYpD #TyreNichols #TyreNicholsVideo pic.twitter.com/Log485e3ap — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) January 28, 2023

Manifestações em nome de Tyre Nichols foram realizadas por várias cidades dos Estados Unidos, inclusive Memphis, em uma ação do movimento Black Lives Matter. Nichols tinha 29 anos e era funcionário da FedEx. Ele morreu em 10 de janeiro, após alguns dias hospitalizado.