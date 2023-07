Os planos para transformar mansão de Berlusconi na Itália em museu

A mansão perto de Milão, na Itália, que pertenceu a Silvio Berlusconi pode ser transformada em um museu dedicado ao polêmico ex-primeiro-ministro do país. Inicialmente, o local receberia apenas visitas privadas e depois seria aberto para o grande público.

Berlusconi comprou a Villa San Martino, sua residência principal, no início dos anos 1970. O local foi marcado por reuniões íntimas sobre negócios e política, bem como algumas de suas infames festas sexuais conhecidas como “bunga bunga”.

A leitura do testamento do ex-primeiro-ministro italiano deve ocorrer na próxima semana. A mídia local disse que fontes do seu partido, Força Itália, confirmaram relatos de que a mansão em Arcore, norte da Itália, pode ser transformada em um museu, apesar dos familiares de Berlusconi ainda estarem considerando a “ideia geral”.

+ O que vai acontecer com a fortuna de US$ 7,4 bi deixada por Berlusconi

De acordo com o jornal italiano Il Messaggero, a sugestão inicial é que a mansão possa receber visitas privadas antes de, finalmente, tornar-se um museu público. Os discursos do ex-primeiro-ministro serão projetadas nos corredores da mansão, enquanto o documentário “O rio da liberdade”, feito em 2013 para marcar o 20º aniversário da Força Itália, será exibido continuamente.

Continua após a publicidade

A mansão de 70 quartos está repleta de obras de arte, incluindo algumas pinturas de Rembrandt e Ticiano. Além disso, centenas de retratos, muitos do próprio Berlusconi, estão espalhados pela residência.

Diz a lenda que, em um dos banheiros do casarão, está pendurado o documento “Contrato Com os Italianos”, que ele assinou em rede nacional antes de sua vitória nas eleições gerais de 2001, no qual prometeu reduzir impostos, criar empregos e investir em infraestrutura.

A biblioteca do local contém mais de 10 mil livros, incluindo biografias de Winston Churchill e Margaret Thatcher. Enquanto isso, o antigo escritório de Berlusconi é repleto de presentes de líderes mundiais, incluindo alguns da rainha Elizabeth II e do revolucionário líbio Muammar Gaddafi.

+ Com todas as honrarias, Itália realiza funeral de Estado para Berlusconi

Berlusconi não deixou nenhuma indicação pública sobre o herdeiro de seu império na mídia. Ao todo, ele teve cinco filhos, sendo dois, Marina e Pier Silvio, com Carla Elvira Dall’Oglio, sua primeira esposa, e três, Barbara, Eleonora e Luigi, com Veronica Lario, a segunda.

O ex-primeiro-ministro tinha investimentos em imóveis, bancos, imprensa e futebol, e deixou para trás um patrimônio estimado em US$ 7,4 bilhões, ou R$ 35,4 bilhões. Sua vasta riqueza inclui o clube de futebol AC Monza, propriedades, iates e obras de arte, mas o principal ativo é a Mediaset, a maior emissora comercial da Itália.

Continua após a publicidade

Siga