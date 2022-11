Os luxuosos hotéis das seleções na Copa do Mundo de 2022

Das 32 equipes que irão participar da Copa do Mundo do Catar, 22 se hospedarão em Doha, capital do país. Com apenas 11.600 km² de território nacional, até hoje a competição nunca recebeu torcedores e atletas em um país tão compacto, criando um desafio logístico para acomodar tantas pessoas.

Apesar do pequeno tamanho, jogadores das seleções terão um luxo especial, com quartos que chegam a mais de 27 mil reais por noite, praias particulares, piscinas privativas e até parques aquáticos.

A Alemanha, por exemplo, estará concentrada no Zulal Wellness Resort, na região norte do país, e será a seleção mais afastada da capital, onde está a maioria dos estádios.

Os atletas alemães terão que viajar por 111 km para chegar ao jogo de estreia contra o Japão, no dia 23 de novembro às 10h, no Estádio Internacional de Khalifa. Não é a primeira vez que o país se distancia do resto voluntariamente, o país também se hospedou em um hotel no litoral sul da Bahia, longe dos estádios principais quando venceu em 2014 no Brasil.

The Middle East’s first ever comprehensive wellness resort @resort_zulal officially opens its doors during an event attended by Eng. Saad Al Muhannadi Deputy Chairperson, Mr. Nasser Matar Al Kawari CEO Msheireb Properties, and Mr. Krip Rojanastien Chairman & CEO Chiva-Som. pic.twitter.com/QgXKUG09MJ — Msheireb Properties (@MsheirebDoha) March 30, 2022

Os belgas também quiseram se isolar durante o campeonato. O Salwa Beach, da rede Hilton, no sudeste do país, é conhecido por possuir um parque aquático de aventura com 54 passeios e uma pista de kart.

We are very proud and honoured to have won 6 awards in the highly coveted and competitive #WorldLuxuryAwards These wins are a testament of our passion and dedication to continually spread the light and warmth of hospitality to you; our guests. #HiltonSalwa #LikeNowhereElse pic.twitter.com/etMWwrmTW7 — Hilton Salwa Beach Resort & Villas (@HiltonSalwa) October 14, 2021

+ A dois dias da Copa, Catar decide banir cervejas dos estádios

Os Estados Unidos também, de certa forma, decidiram isolar-se mesmo estando mais perto do centro de Doha que os alemães e belgas. A ilha que abriga um resort de luxo The Pearl, na qual os jogadores americanos vão ficar, está a 27,7 km do Estádio Ahmed Bin Ali – onde a seleção irá estrear contra o País de Gales às 16h, na segunda-feira 21.

Continua após a publicidade

At the 2022 World Cup, the USMNT will be staying at The Pearl, a man-made island in Doha, where a suite can cost up to $16,500 a night 😮 pic.twitter.com/hFZ0yX7pa6 — USMNT Only (@usmntonly) July 26, 2022

Os portugueses decidiram ficar atrás das muralhas de um castelo em Doha. O luxuoso Al Samriya Hotel, Doha, Autograph Collection assemelha-se às casas do período feudal e tem uma decoração interna que não fica longe do tema monárquico: o hall do hotel é repleto de cadeiras douradas, com direito a um lustre de cristal.

Al Rayyan Tourism Investment Company (ARTIC) announces the official opening of Al Samriya Hotel, Doha, Autograph Collection, part of @MarriottBonvoy's extraordinary portfolio of hotel brands. https://t.co/8WmtQEocPl@ARTIC_QA pic.twitter.com/124scC0fjc — ARTIC (@ARTIC_QA) November 7, 2022

As seleções da Espanha e da Argentina, por sua vez, optaram por maior simplicidade e facilidade. Para ter hospedagem e treinamento no mesmo local, ambas vão ficar no complexo da Universidade do Catar.

#Qatar2022 🏆 ¡Va quedando! 😁 Así están nuestras canchas en el centro de entrenamiento de la Universidad de Qatar. pic.twitter.com/BJqDtRX0EX — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 5, 2022

#جامعة_قطر تُواصل إحرازها للمراكز المتقدِّمة في مختلف التصنيفات العالمية نحنُ ماضون على طريق التميز وتعزيز مراكزنا في هذه التصنيفات؛ سعيًا منّا لتبوء مراكز متقدمة على المستويين العربي والدولي جامعة قطر .. #للقمة_ننتمي 🥇 pic.twitter.com/BTa91IFCCM — جامعة قطر (@QatarUniversity) November 2, 2022

A seleção da Holanda também decidiu ficar mais perto do burburinho, em um luxuoso hotel da rede St Regis, ao norte de Doha. E estará a 25,1 km do Estádio Al Thumama, onde irá jogar sua primeira partida, contra Senegal no dia 21, às 13h.

O time senegalês já vai ficar em um local bem diferente dos outros, o Duhail Handball Sports Hall. O complexo esportivo de handebol foi sede do mundial de handebol de 2015, no qual o Brasil foi campeão feminino. E os fãs senegaleses já chegaram com tudo para apoiar seu time.

Les sénégalais résidant au Qatar sont restés plusieurs heures devant le site d’hébergement des lions pour les accueillir à leur arrivée. 🇸🇳🇸🇳🤩#GoGaindé | #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/W2IUTWSLbD — FSF (@Fsfofficielle) November 14, 2022

Continua após a publicidade