Organização vencedora do Prêmio Nobel da Paz pede julgamento de Putin

A chefe do Centro para as Liberdades Civis, Oleksandra Matviichuk, uma das vencedoras do Prêmio Nobel da Paz nesta sexta-feira, 7, pediu que haja um tribunal internacional para julgar o presidente russo, Vladimir Putin, o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, e “outros criminosos de guerra”.

Em um post no Facebook nesta sexta-feira, Matviichuk disse estar feliz que o centro tenha recebido o prêmio, dividido com o grupo de direitos humanos russo Memorial e o ativista bielorrusso preso Ales Bialiatski.

A chefe da organização da Ucrânia pediu que a Rússia seja removida do Conselho de Segurança das Nações Unidas pelo que chamou de “violações sistêmicas da Carta da ONU”.

“As Nações Unidas e os países membros devem resolver o problema das ‘lacunas de responsabilidade’ e oferecer uma chance de justiça a centenas de milhares de vítimas de crimes de guerra. Sem isso, uma paz estável em nossa região é impossível”, escreveu Matvichuk.

Ela acrescentou que seus 20 anos de experiência na luta por liberdades civis e direitos humanos “sem dúvida mostram que as pessoas comuns têm muito mais influência do que pensam”.

“A mobilização em massa de pessoas comuns em diferentes países do mundo e sua voz conjunta podem mudar a história do mundo mais rapidamente do que uma intervenção das Nações Unidas”, acrescentou.