Organização antinuclear quer pagar custos de encontro Trump-Kim

A organização antinuclear Ican, Prêmio Nobel da Paz 2017, ofereceu-se para pagar os custos da histórica reunião entre os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, em Singapura no próximo dia 12, incluindo as despesas de hotel do ditador norte-coreano.

“Estamos dispostos a assegurar os custos da cúpula, incluindo alojamento e as salas de conferências”, declarou nesta segunda (04) Akira Kawasaki, representante da Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (Ican), no Japão.

“Se a celebração da cúpula estiver ameaçada por temas de dinheiro, estamos dispostos a pagar a fatura, uma vez que se trata de cúpula histórica”, acrescentou Kawasaki.

A oferta da Ican, em princípio, pode contornar um problema gerado pelo agendamento do encontro em um terceiro país. A hospedagem no hotel cinco estrelas Fullerton figura na lista de exigências da Coreia do Norte para o encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un.

A suíte presidencial do Fullerton, com 201 metros quadrados, custa mais de 6.000 dólares por noite, segundo a imprensa americana.

Os Estados Unidos estariam dispostos a pagar todas as despesas do hotel, apesar de temerem ofender os norte-coreanos. Pyongyang enfrenta dificuldades para obter divisas, mas não abrem mão do orgulho, segundo mencionou na semana passada o jornal The Washington Post.

Confirmado pelos Estados Unidos na última sexta-feira (01), o encontro será o primeiro entre os líderes americano e norte-coreano desde a Guerra da Coreia (1950-1953). Girará em torno da desnuclearização da Coreia do Norte, de sua pacificação com a Coreia do Sul e do fim das sanções econômicas dos Estados Unidos a Pyongyang.

“Acho que provavelmente será um processo muito bem-sucedido”, disse Trump a repórteres, no gramado da Casa Branca. A decisão foi anunciada após seu encontro com o “segundo em comando” da Coreia do Norte, Kim Yong-chol, no Salão Oval.

