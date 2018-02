ONU estima que mais de 1 milhão já deixou Venezuela

O Alto-Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur) estima que mais de 1 milhão de venezuelanos já deixaram o país e 110 mil pediram refúgio. O informe foi elaborado após levantamento dos dados de 2014 a 2017.

Os números de 2017 mostram um aumento em comparação ao que se registrava entre 2014 e 2016. Naqueles três anos, foram 28 mil pedidos de asilo nos EUA, 4,7 mil no Brasil e apenas 4,1 mil na Espanha. No ano passado, foram 17,4 mil pedidos de asilo nos EUA, 15,6 mil no Brasil, 7,3 mil na Espanha.

Na quarta-feira, 14, a Acnur apoiou a decisão do Brasil de enviar a outros Estados parte dos venezuelanos que estão em Roraima. A agência ainda pede que a maior militarização da fronteira entre Brasil e Venezuela não dificulte o acesso de refugiados ao território nacional, mas contribua para um fluxo mais ordenado. “Estamos dispostos a trabalhar com as autoridades brasileiras, acreditando que essa medida reduzirá o impacto do aumento de fluxo de venezuelanos”, afirmou o Acnur.