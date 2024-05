ONU estima 670 mortos após deslizamento de terra em Papua-Nova Guiné

A Organização Internacional para as Migrações da ONU (OIM) estimou que 670 pessoas morreram após um deslizamento de terra em Papua-Nova Guiné. Um vilarejo com dezenas de casas foi soterrado na última sexta-feira. De acordo com a agência, o número de mortos foi revisado após novos cálculos apontarem que 150 casas foram soterradas com o deslizamento.

“Eles estão estimando que mais de 670 pessoas estão soterradas neste momento”, disse Serhan Aktoprak, chefe da OIM, à agência Associated Press .

Antes, as autoridades estavam projetando 60 residências afetadas, com 100 mortes. Até este domingo, 26, somente cinco corpos haviam sido resgatados.

O deslizamento aconteceu durante madrugada, enquanto os moradores da região dormiam. Além disso, a rodovia que dá acesso ao vilarejo foi bloqueada pela terra. Helicópteros estão sendo usados na operação.

Equipes de resgate estão na região que fica na província de Enga, a cerca de 600 km da capital de Papua-Nova Guiné. Os trabalhos estão sendo feitos sob risco intenso, já que ainda há deslizamentos de terra pontuais. As vítimas estão em uma profundidade entre 6 e 8 metros.