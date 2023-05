ONU condena racismo contra Vinícius Jr. e pede melhora do mundo do esporte

O alto comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, condenou nesta quarta-feira, 24, os ataques racistas contra o brasileiro Vinicius Júnior durante o jogo de seu time, Real Madrid, contra o Valência, no domingo 21. A autoridade afirmou que o episódio é um “lembrete gritante” de que o racismo ainda existe no esporte.

Segundo o representante das Nações Unidas, as entidades organizadoras de eventos esportivos são responsáveis por prevenir e combater episódios de racismo. Ele cobrou estratégias para isso e também insistiu que é preciso ouvir os esportistas negros e vítimas de racismo na elaboração de medidas.

“[A Espanha] começou a prender pessoas de forma muito rápida, mas também precisamos que quem organiza eventos esportivos leve essa questão muito a sério. Está mais do que óbvio que precisamos olhar para a questão dos direitos humanos de uma forma mais ampla”, afirmou.

O comissário das Nações Unidas anunciou ainda que vai elaborar uma espécie de guia de conduta, com protocolos de prevenção e ação em casos de ataques racistas em eventos esportivos.

O caso

O jogador brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, foi expulso de uma partida contra o Valencia pelo campeonato espanhol organizado pela La Liga neste domingo 21, após reagir a ofensas racistas por torcedores e se envolver em uma briga com jogadores do time adversário. Ao longo da partida, foi possível ouvir constantes gritos de “macaco!” vindos da torcida do Valencia direcionados ao atacante brasileiro.

Por volta dos 24′ do segundo tempo, depois de ter um lance atrapalhado por uma segunda bola lançada dentro do campo pela torcida, Vinicius Junior chama o árbitro Ricardo de Burgos e aponta para um torcedor específico que reconheceu como autor das ofensas. Neste momento, o jogo foi paralisado, os alto-falantes anunciaram que houve um episódio de racismo e a partida foi retomada cerca de 8 minutos depois.

Já nos acréscimos do segundo tempo, um desentendimento na área do Valencia gera nova confusão envolvendo Vinicius Junior e o goleiro adversário Mamardashvili, o que resulta em um empurra-empurra envolvendo vários atletas. O brasileiro sofre um mata-leão do atacante Hugo Duro, do Valencia, e, ao reagir, atinge o goleiro Mamardashvili, o que leva o árbitro Burgos a aplicar um cartão vermelho sobre o atacante do Real Madrid. Após a expulsão, Vinicius Junior deixa o campo aplaudindo ironicamente.

Após o jogo deste domingo, Vinicius Junior se pronunciou pelas redes sociais sobre o caso. “Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga”, escreveu o jogador. Em fevereiro deste ano, o jogador foi alvo de racismo por um torcedor do Mallorca durante uma partida, caso que foi levado à Justiça espanhola e segue em tramitação.