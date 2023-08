Onde vivem os mais de 4 milhões de brasileiros que moram no exterior

O Ministério das Relações Exteriores divulgou na segunda-feira, 7, um levantamento que detalha quais países abrigavam os 4,59 milhões de brasileiros que viviam no exterior em 2022, número que supera a população de estados como Paraíba, Amazonas e Espírito Santo. O documento destaca também que os cinco principais consulados-gerais (Nova York, Boston, Miami, Lisboa e Londres) foram responsáveis pelo atendimento de mais de 1,6 milhão de cidadãos.

A primeira edição da pesquisa realizada pelo Itamaraty foi apresentada ao público em 2009, quando a comunidade brasileira somava 3,18 milhões de pessoas. Apesar de ter caído para cerca de um milhão em 2012, o número apresentou crescimento progressivo nos anos seguintes. Entre os destinos preferidos, Estados Unidos (1,9 milhão), Portugal (360 mil), Paraguai (254 mil) ocupam os três primeiros lugares do ranking, seguidos por Reino Unido (220 mil) e Japão (207 mil). Nova York é a cidade mais escolhida, com 400 mil cidadãos brasileiros.

A maior parte dos brasileiros reside, então, em países da América do Norte (45,19%), da Europa (32,42%) e da América do Sul (14,06%). Em contrapartida, a América Central (0,18%) recebeu o título de continente menos procurado pela comunidade.

Além do Paraguai, as sul-americanas Guiana Francesa (91.500) e Argentina (90.320) também atraíram o gosto daqueles que optaram por morar no exterior. O Equador, que enfrenta uma forte onda de violência, é o destino menos popular desse continente, com 3.500 pessoas.

Enquanto a América do Norte, que inclui Estados Unidos, Canadá e México, é fonte de desejos dos brasileiros, os países da América Central e o Caribe abrigam pequenos nichos de cidadãos. O Panamá lidera o ranking, seguido por Costa Rica e República Dominicana. Ao todo, apenas 8.777 brasileiros viviam nessa região no último ano.

Forte candidata, a Europa também chama atenção dos que procuram por um novo lar. Além de Reino Unido e Portugal – que registra crescentes casos de xenofobia -, Espanha, Alemanha e Itália estão entre os favoritos. Juntas, as cinco nações europeias mais procuradas somam 1,06 milhão de brasileiros. A Ásia, por sua vez, é escolhida por cerca de 222 mil cidadãos, entre Japão, China (5.940) e Singapura (2 mil). Apenas um brasileiro estaria morando na Coreia do Norte, de acordo com a estimativa do governo

No Oriente Médio, Líbano (21 mil), Israel (14 mil) e Emirados Árabes Unidos (9.630) são os que mais abrigam a comunidade externa. Já na África, Angola (21 mil), África do Sul (3.910) e Moçambique (3 mil) são os principais destinos. A Oceania, por sua vez, divide o número de brasileiros especialmente entre Austrália (46.630) e Nova Zelândia (6.666).

