Quatro em cada 10 brasileiros topariam romance com gringos, diz pesquisa

Brasileiros estão, cada vez mais, interessados em engatar em um romance com estrangeiros, de acordo com uma pesquisa divulgada pela plataforma de idiomas Preply nesta sexta-feira, 28. Nos últimos três anos, pesquisas online sobre essa forma de relacionamento cresceram 120% em todo território nacional.

A partir de um estudo com 500 participantes, a plataforma concluiu que 4 em cada 10 brasileiros estariam abertos se envolver romanticamente com uma pessoa de outra nacionalidade, com 21% dos entrevistados já tendo vivenciado uma relação com os chamados “gringos”. Os homens seriam, inclusive, mais propensos do que mulheres a cogitar essa experiência.

Além disso, metade das pessoas entre 16 e 24 já teria pensado no assunto, número que cai para 36% entre os maiores de 40 anos. Apesar da diferença etária, 80% dos entrevistados aceitariam viver um romance internacional, caso tivessem a oportunidade. Italianos, estadunidenses, espanhóis e franceses integram o pódio das nacionalidades mais atraentes para os brasileiros.

Em contrapartida, a barreira linguística preocupa mais da metade dos interessados, bem como a distância geográfica e diferenças culturais. Os benefícios, no entanto, superariam os obstáculos. Entre eles estão a possibilidade de aprender e aprimorar um idioma, conhecer novos costumes e viver em outro país. O inglês foi, ainda, eleito a língua mais sensual, com 82% dos votos.

“De fato, a barreira da língua pode até parecer um grande impedimento para a conexão entre pessoas de países diferentes. No entanto, com um pouco de prática e paciência, a tendência é que as trocas a dois se tornem cada vez mais confortáveis”, destacou Yolanda Del Peso, uma das especialistas da empresa.

O interesse parece envolver principalmente o Sul e o Sudeste do Brasil. As pesquisas por “apps para namoro internacional” e “como conhecer gringo” dispararam em 130% ambas as regiões, entre 2020 e 2023. As redes sociais seriam a forma preferida de encontrar um parceiro de outra nacionalidade, sendo apontadas por 76% dos participantes, seguidas por aplicativos como Tinder, Happn e Badoo, em 43%.