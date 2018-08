Onda de calor leva França a desligar reatores nucleares

A empresa francesa EDF desligou quatro reatores nucleares em três usinas na França por causa da atual onda de calor que assola a Europa, anunciou um porta-voz da empresa neste sábado.

As altas temperaturas registradas nos rios Rhône e Reno, de onde as três usinas bombeiam a água para resfriamento, levaram a um desligamento temporário dos reatores, disse o porta-voz.

Dois dos reatores interrompidos pertencem à fábrica da EDF em Bugey. Um está localizado em St. Alban e um em Fessenheim, perto da fronteira alemã.

A França, como grande parte da Europa, está experimentando um clima escaldante, principalmente no sul do país, com temperaturas chegando a 37 graus Celsius no vale do Rhône.

As temperaturas estavam perto das máximas recordes na sexta-feira na Espanha e em Portugal, e permanecerão acima de 40 graus Celsius pelo menos até domingo.