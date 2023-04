Onda de calor intensa atinge Ásia, fecha escolas e deixa 13 mortos

Uma forte onda de calor atingiu grande parte da Ásia nesta semana, causando mortes e fechamento de escolas na Índia, bem como temperaturas recordes na China.

Maximiliano Herrera, climatologista e historiador do clima, descreveu as temperaturas excepcionalmente altas como a “pior onda de calor de abril na história asiática”.

(1) Monster Asian Heat Wave like none before

Heat spread to Japan and Koreas with 30C

Yongwol in South Korea 30.0C today,more 30C+ tomorrow

In China up to 41.9C in Yunnan and 30/35C in the North

Mengla beat its monthly record with 38.3C

Records are falling allover

tbc later… pic.twitter.com/7gvWaecTuE — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) April 19, 2023

Na China, a mídia local informou que o país registrou temperaturas recordes para abril em muitos locais, incluindo Chengdu, Zhejiang, Nanjing, Hangzhou e outras áreas da região do delta do rio Yangtze.

O sudeste da Ásia também teve temperaturas excepcionalmente, incluindo em Laos, na cidade de Luang Prabang, que registrou 42,7°C esta semana, a temperatura mais alta de sua história, segundo Herrera.

Na Tailândia, o departamento meteorológico disse que os termômetros atingiram 44,6°C na província de Tak no domingo 16 – igual ao recorde anterior alcançado em Mae Hong Son, em 28 de abril de 2016. Prevê-se que as temperaturas possam chegar a 45°C esta semana.

Em Bangladesh, as temperaturas subiram acima de 40°C na capital, Dhaka, no sábado 15, o dia mais quente do país em 58 anos, causando o derretimento das estradas. Um funcionário do Ministério do Meio Ambiente, Florestas e Mudanças Climáticas disse que, se o calor não diminuir, eles declararão uma emergência de temperatura em certas áreas.

Nos últimos dois anos, a Índia tornou-se particularmente vulnerável ao calor extremo. Especialistas temem, contudo, que este ano possa ser ainda pior.

A onda de calor de abril atingiu com força os estados do norte e leste da Índia. O departamento meteorológico emitiu um alerta laranja de uma onda de calor severa em partes de Bihar, Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh e Bengala Ocidental, todos os estados com uma alta proporção de trabalhadores rurais, que são forçados a trabalhar ao ar livre (mesmo quando as temperaturas e a umidade sobem).

Seis cidades no norte e leste da Índia registraram temperaturas acima de 44°C, enquanto a capital, Delhi, registrou 40,4°C na terça-feira 18. A onda de calor deve durar pelo menos até sexta-feira, 21.

“É provável que as condições de ondas de calor continuem em Bengala Ocidental e partes de Bihar nos próximos quatro dias. Por isso, emitimos um alerta laranja para a região devido à umidade e altas temperaturas. As pessoas devem tomar medidas de precaução. É provável que a região veja atividade de tempestade a partir do quinto dia, quando as condições das ondas de calor podem diminuir”, disse o Departamento Meteorológico da Índia na terça-feira.

As altas temperaturas na Índia levaram ao fechamento de escolas em alguns estados, enquanto 13 pessoas morreram e outras oito receberam tratamento médico devido a insolação, após um evento de premiação realizado ao ar livre no estado de Maharashtra.

O ministro-chefe de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, fechou todas as escolas do estado esta semana devido a preocupações com o calor intenso e instou as instituições de ensino privadas a tomarem as mesmas medidas. As crianças tiveram problemas de saúde, como dores de cabeça devido ao calor, de acordo com a mídia local.

Medida semelhante foi tomada nas cidades indianas de Tripura e Odisha, enquanto em Delhi as escolas não realizarão mais as assembleias vespertinas.

O clima excepcionalmente quente também gerou alertas na Tailândia, onde o departamento de saúde alertou sobre o risco de insolação, especialmente para pessoas que se exercitam ou trabalham por muito tempo ao ar livre, como trabalhadores da construção civil e agricultores.

Há temores de que as altas temperaturas possam durar além dos meses habituais de verão na Tailândia, causando seca e potencial quebra de safra.