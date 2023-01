Ásia se prepara para ‘novo normal’ climático e China registra -53ºC

Milhões de pessoas em todo o leste da Ásia enfrentaram uma forte onda de frio nesta quarta-feira, 25, quando temperaturas abaixo de zero e neve pesada trouxeram caos nas viagens durante o feriado do Ano Novo Lunar.

Na China, a previsão é de grandes quedas de temperaturas em partes do país. Na segunda-feira, foi emitido um alerta azul para uma onda de frio – o nível mais baixo em um sistema de alerta de quatro níveis.

No domingo, a cidade de Mohe, mais ao norte do país, chegou a -53ºC, a temperatura mais fria já registrada no país, segundo os meteorologistas. Uma névoa de gelo – um fenômeno climático que ocorre apenas no frio extremo, quando as gotas de água no ar permanecem na forma líquida – também é esperada na cidade esta semana, disseram as autoridades locais.

A Coreia do Sul emitiu alertas de neve pesada nesta semana, após temperaturas caíram para -15ºC, enquanto especialistas alertam que condições climáticas extremas já são “o novo normal”.

Na popular cidade sul-coreana de Jeju, condições extremas provocaram o cancelamento de centenas de voos, enquanto navios turísticos foram forçados a ficar ancorados nos portos por conta de ondas fortes, de acordo com a Coordenação Central de Desastres e Segurança.

“Vento frio do Polo Norte chegou diretamente à Coreia do Sul” depois de viajar da Rússia e China, disse Woo Jin-kyu, porta-voz da Administração Meteorológica Coreana, à rede CNN. Segundo ele, embora os cientistas tenham uma visão de longo prazo das mudanças climáticas, é possível considerar o clima extremo como um dos sinais deste fenômeno.

Yeh Sang-wook, professor de clima da Universidade Hanyang, em Seul, atribuiu a onda de frio extremo na Península Coreana aos ventos árticos da Sibéria. De acordo com ele, houve mais neve na Coreia do Sul este ano devido ao derretimento das calotas polares do Ártico devido ao aquecimento climático.

“Houve um recorde de derretimento no ano passado e neste ano. Quando o gelo do mar derrete, o mar se abre, enviando mais vapor para o ar, levando a mais neve no norte”, comentou à CNN. “À medida que a mudança climática piora, a região enfrentará um clima frio mais severo no futuro. Não há outra (explicação). A mudança climática está realmente se aprofundando e há um consenso entre os cientistas globais de que esse tipo de fenômeno do frio vai piorar daqui para frente”, completou.

Do outro lado da fronteira, em Pyongyang, as autoridades norte-coreanas alertaram sobre as condições climáticas extremas à medida que a onda de frio varria a península e temperaturas de até -30ºC eram esperadas.

No Japão, centenas de voos internos foram cancelados na terça e quarta-feira devido a uma nevasca e ventos fortes que dificultavam a visibilidade. Juntas, a Japan Airlines e a All Nippon Airways cancelaram um total de 229 voos.

Em Yokkaichi, caminhões e carros ficaram parados por conta da forte neve na rodovia Shin-Meishin, o que provocou amplos engarrafamentos. Em fotografias publicadas na redes sociais é possível ver uma grande quantidade de neve em cima dos veículos.