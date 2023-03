China registra temperaturas 10ºC mais quentes que o normal para o inverno

Dados oficiais divulgados nesta quarta-feira, 8, indicam que a China registrou calor recorde para o fim do inverno, com temperaturas 10ºC mais quentes que a média do início de março. O fenômeno ocorreu em mais de uma dúzia de cidades chinesas.

Wuhan, localizada no curso médio do rio Yangtze, registrou temperaturas de 26°C na segunda-feira 6, 12 graus acima da média de longo prazo do início de março, enquanto Pequim e cidades vizinhas também registraram temperaturas de 25°C no início desta semana.

A China teve vários meses de calor extremo no ano passado, com recordes registrados em 267 estações meteorológicas. Os termômetros foram acima dos 40ºC durante uma seca de verão de 70 dias, que atingiu toda a bacia do rio Yangtze, provocando incêndios e danificando as plantações.

A agência meteorológica do país alertou que 2023 seria outro ano de clima extremo como resultado da mudança climática global.

A província de Yunnan, no sudoeste, uma importante base hidrelétrica, está no meio de uma seca prolongada prevista para durar até abril. A média de chuvas está mais de 60% menor do que o normal desde novembro do ano passado.

O Poyang, o maior lago de água doce da China e uma importante saída de inundação para o Yangtze, também não conseguiu se recuperar da seca do ano passado. De acordo com a mídia estatal, os níveis de água na segunda-feira caíram perto de seu recorde.

Na semana passada, autoridades meteorológicas chinesas disseram em uma coletiva de imprensa rotina que as temperaturas médias para todo o mês de fevereiro foram 1,6°C acima do normal, com precipitação também 3,9% abaixo da média.

A mudança dos padrões climáticos também significa que a primavera chegou mais cedo em muitas regiões ao sul do rio Yangtze, em alguns casos até 20 dias antes do normal, disse Gao Rong, vice-diretor do Centro Meteorológico Nacional.

As condições de baixa pressão nesta semana também contribuíram para o acúmulo de poluição em toda a região propensa à poluição de Beijing-Tianjin-Hebei, no norte da China, onde as atividades industriais pesadas foram intensificadas.