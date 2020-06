OMS alerta que pandemia continua em ritmo acelerado no mundo

Com um milhão de casos registrados em uma semana, a pandemia de Covid-19 continua em ritmo acelerado no mundo, alertou nesta segunda-feira, 22, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom. Em um único dia, foram 150.000 novos casos da doença no mundo.

“Quase a metade desses casos foram reportados na América, com números elevados também no sul da Ásia e Oriente Médio”, afirmou o dirigente. “O vírus continua se expandindo rápido, ainda é mortal e muita gente pode contraí-lo”, afirmou.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Adhanom admitiu que “muita gente, compreensivelmente, está cansada de ficar em casa, e os países querem reabrir a vida social e a economia’, mas frisou que é preciso manter “uma vigilância extrema”.

“Continuem mantendo distância em relação aos outros, fiquem em casa caso se sintam doentes, sigam cobrindo o nariz e a boca ao tossir, usem máscara quando for necessário e não deixem de lavar as mãos”, aconselhou.

Continua após a publicidade

“Sabemos que a pandemia é muito mais que uma crise de saúde, é uma crise econômica, social e, em muitos países, política. Seus efeitos serão sentidos durante décadas”, disse o diretor-geral, numa coletiva de imprensa virtual.

Detectado na China no fim de 2019, o coronavírus já infectou mais de 8,7 milhões de pessoas e, delas, matou 461.715, segundo o boletim diário da OMS. Com 4.279.854 casos, quase que a metade da cifra mundial, o continente americano se tornou o epicentro da doença no mundo. O país mais afetado são os Estados Unidos, com mais de 2,2 milhões de infectados e 120.000 mortos. O Brasil está em segundo lugar, com mais de um milhão de pacientes e ultrapassando o marco de 50.000 óbitos no fim de semana.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

O diretor da OMS pediu aos governos que se preparem para futuras pandemias que podem acontecer “em qualquer país a qualquer momento e matar milhões de pessoas, porque não estamos preparados”. “Não sabemos onde nem quando acontecerá a próxima pandemia, mas sabemos que terá um impacto terrível sobre a vida e economia mundiais”, afirmou.

(Com EFE e AFP)