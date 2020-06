Coronavírus: Brasil registra 34.666 casos em 24 horas, segundo governo

O número de mortes decorrente do novo coronavírus no Brasil encostou em 50 mil registros de casos fatais neste sábado, 20. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), nas últimas 24 horas foram registradas 1.022 mortes, totalizando 49.976. Foram confirmados 34.666 casos, totalizando 1.067.579 notificações. Os dados foram confirmados pelo Ministério da Saúde.

A incidência da doença em todo o país é de 508 pessoas a cada 100 mil habitantes. A taxa de letalidade está em 4,7% e taxa de mortalidade de 23,8 por 100 mil habitantes. De acordo com o Ministério da Saúde, 520.734 pacientes estão recuperados.

Na véspera, o Brasil se juntou aos Estados Unidos no patamar de países que ultrapassaram 1 milhão de casos de Covid-19. O recorde foi alcançado na mesma semana em que o Ministério da Saúde disse que parece haver uma estabilização da epidemia no país. Atualmente, os EUA são líderes absolutos no ranking mundial de casos e óbitos por coronavírus, mantido pela Universidade Johns Hopkins. São 2.241.023 casos e 119.551 mortes. O Brasil vem em seguida, nas duas classificações.