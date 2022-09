‘O Reino Unido é o que é hoje graças à rainha’, diz Liz Truss

A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, fez um discurso oficial na frente de Downing Street, residência oficial do governo, nesta quarta-feira, 8, após a morte da rainha Elizabeth II.

A repórteres, Truss disse que o Reino Unido hoje é uma nação grande por causa de Elizabeth e que todos os seus movimentos forneceram a estabilidade e a força necessária que o país precisava.

“É uma conquista extraordinária ter presidido com tanta dignidade e graça por 70 anos. Ela era amada e admirada pelas pessoas no Reino Unido e em todo o mundo e tem sido uma inspiração pessoal para mim e para muitos britânicos”, acrescentou. “Ela era o próprio espírito britânico, e esse espírito perdurará”.

Ela apelou para que os britânicos se unam ao filho da monarca e novo rei, Charles III.

“Oferecemos a ele nossa lealdade e devoção, assim como sua mãe dedicou tanto a tantos por tanto tempo. Com a passagem da segunda era elisabetana, inauguramos uma nova era na magnífica história de nosso grande país. Exatamente como Sua Majestade teria desejado: dizendo as palavras ‘Deus salve o Rei’”, disse a nova premiê.

Liz Truss foi eleita a nova primeira-ministra do Reino Unido e tomou posse na última terça-feira, 6, quando se encontrou de maneira oficial com a rainha em Balmoral, na Escócia. Ela substituiu Boris Johnson, que ocupava o cargo desde 2019 e também se manifestou pela morte de Elizabeth.

Por meio do Twitter, o ex-premiê disse que este é o dia mais triste da história do país, acrescentando que “nos corações de cada um de nós há uma dor pela morte de nossa rainha, um sentimento profundo e pessoal de perda – muito mais intenso, talvez, do que esperávamos”.

