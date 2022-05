O que líder congressista americana garantiu em visita secreta à Ucrânia

A congressista americana Nancy Pelosi, do partido Democrata e presidente da Camara dos Estados Unidos, reuniu-se secretamente no sábado, 30, com o presidente da Ucrânia, Volodymr Zelensky, em Kiev, capital do país europeu.

A informação foi divulgada hoje, domingo, 1, em coletiva de imprensa realizada em Rzeszow, na Polonia, vizinha da Ucrânia e para onde a líder americana se dirigiu após o encontro.

Pelosi esteve com Zelensky durante três horas. A americana garantiu que os Estados Unidos manterão o apoio econômico, militar e humanitário à Ucrânia, invadida por tropas russas há mais de dois meses. “Os Estados Unidos estarão com a Ucrânia até a vitória”, disse a política, a mais alta autoridade americana a ir a solo ucraniano depois do início da guerra.

Pelosi foi acompanhada de mais seis congressistas. Na conversa que teve com Zelensky, ela assegurou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manterá o suporte à Ucrânia independentemente do tempo que o conflito ainda vai levar e das ameaças de Vladimir Putin, presidente da Rússia. “Não seremos intimidados por ele”, afirmou a congressista.

Mais cedo, o presidente ucraniano postou em suas redes sociais um agradecimento aos congressistas americanos. “Obrigado aos Estados Unidos por ajudar a proteger a soberania e a integridade territorial de nosso estado”, disse.