O que esperar do encontro em Brasília entre Lula e premiê da Espanha

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, chega nesta quarta-feira, 6, ao Brasil. Às 10h30, ele participará de uma bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, na qual os dois tratarão sobre o relacionamento entre os países e temas borbulhantes do cenário internacional, como a “crise no Oriente Médio, em particular a grave situação humanitária em Gaza e as perspectivas de avanço de uma solução de dois Estados”, segundo o Itamaraty.

Em meio ao agravamento da guerra Israel-Hamas, o Ministério das Relações Exteriores aumentou o tom contra a operação militar na Faixa de Gaza nesta sexta-feira. Após o ataque das tropas israelenses contra uma fila de palestinos que aguardavam ajuda humanitária, o Itamaraty declarou que a “ação militar em Gaza não tem qualquer limite ético ou legal” – antiga crítica de Lula, que acusa o governo de Israel de cometer “genocídio” contra palestinos.

A dura crítica ao incidente é compartilhada pela Espanha. Na última quarta-feira, o país solicitou à Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), que investigue de forma “urgente” se Israel desrespeita os Direitos Humanos em Gaza. O pedido também foi endossado pela Irlanda e foi lançado “diante da situação insustentável em Gaza e com o risco de uma catástrofe humanitária ainda maior pela ampliação da operação militar israelense em Rafah”.

+ Governo de Israel quer ‘efetivamente’ acabar com palestinos, diz Lula

Outros temas

Ainda no campo internacional, as lideranças discutirão sobre “o conflito na Ucrânia; as negociações do acordo Mercosul-União Europeia; e a reforma das instituições de governança global”, informou o governo brasileiro.

Continua após a publicidade

Em comunicado, o MRE destacou que “Brasil e Espanha compartilham valores fundamentais, entre os quais a defesa da democracia, a promoção da igualdade racial, o fomento de políticas de inclusão social, bem como o compromisso com o desenvolvimento sustentável”. Além disso, adiantou que Sánchez também ampliarão debates sobre “comércio e investimentos”.

“Há expressivo volume de investimentos espanhóis no Brasil: pelo critério de controlador final, a Espanha consolidou-se como o segundo maior investidor no país, com presença nos setores energético, bancário, de telecomunicações, de seguros, entre outros. O estoque total de investimentos é estimado em US$ 59 bilhões, com fluxo anual de cerca de US$ 3,3 bilhões nos últimos anos”, explicou a declaração.

Além do bate-papo com o petista, o premiê visitará o Senado. Por lá, será recebido pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco, às 15 horas. Sánchez permanecerá no Brasil até esta quinta-feira, 7.