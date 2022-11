O próximo passo do plano da Ucrânia para ganhar a guerra

Reconquistar a cidade de Kherson foi, para a Ucrânia, uma vitória estratégica que estava sendo preparada há meses. Agora que o Exército ucraniano conseguiu expulsar as forças russas de lá, a contra-ofensiva prepara o próximo passo. As forças ucranianas estão planejando direcionar suas investidas para a região da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, após os sucessos no sul e no leste da Ucrânia.

Em meio a reveses militares e a consequente perda de territórios, o Exército russo passou a direcionar esforços para a construção de fortificações e sistemas de trincheiras para defender a região próxima à fronteira da Crimeia, além de áreas em Donetsk e Luhansk, que compõe a região de Donbas.

+ Ucrânia cria ‘centros de invencibilidade’ para sobreviver ao inverno

De acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido, em alguns locais, novas fortificações estão a até 60 quilômetros atrás das atuais linhas de frente, sugerindo que a Rússia está se preparando para mais avanços ucranianos.

Nesta semana, o Exército ucraniano deu um passo importante para mudar o curso da guerra ao atacar posições russas no Kinburn Spit, cordão litorâneo e porta de entrada para a bacia do Mar Negro, além de partes da região de Kherson (onde fica a cidade de mesmo nome) ainda sob controle russo.

Segundo análise do Instituto para Estudos da Guerra, think tank com sede em Washington, reconquistar a área pode ajudar as forças ucranianas a entrar em território controlado pelos russos em Kherson sob menos fogo de artilharia do que se cruzassem diretamente o rio Dnipro, que corta a área. Além disso, o controle local permitiria que Kiev aumentasse sua atividade no Mar Negro.

Continua após a publicidade

+ Rússia bombardeia hospital e maternidade na Ucrânia, matando recém-nascido

Para alguns especialistas militares, existe ainda a possibilidade de que o clima prejudique desproporcionalmente as forças russas mal equipadas, permitindo que a Ucrânia aproveite o terreno congelado e se mova com mais facilidade do que durante os meses lamacentos do outono.

Por outro lado, a estratégia da Rússia é reforçar ao máximo as suas fortificações nas regiões e aproveitar o inverno rigoroso para manter suas posições até 2023, renovando o contingente de soldados e recarregando o estoque de munições, além de intensificar os ataques a infraestruturas essenciais – energética, médica e de fornecimento de água – no território ucraniano.

Na semana passada, um depósito de combustível foi atingido em Kherson, a primeira vez desde a retirada russa e, nos últimos sete dias, pelo menos uma pessoa foi morta e outras três ficaram feridas depois de novos bombardeios, de acordo com o gabinete presidencial.

+ Com a chegada do inverno, Ucrânia vai retirar civis de Kherson e Mykolaiv

Antes de abrir mão de Kherson, o Exército russo ainda danificou a infraestrutura local e causou uma enorme crise humanitária, forçando o governo ucraniano a retirar civis de áreas recentemente libertadas, temendo que a falta de aquecimento, energia e água torne a região inabitável no inverno.