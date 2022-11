Ucrânia cria ‘centros de invencibilidade’ para sobreviver ao inverno

Em vídeo publicado na noite de terça-feira 22, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometeu criar abrigos para fornecer aquecimento e água à população que vive em meio aos destroços provocados pela guerra.

Um inverno rigoroso se aproxima do hemisfério norte e temperaturas em algumas áreas da Ucrânia já estão abaixo de zero, e ainda devem cair para -20° C ou menos em algumas áreas.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/4113

Enquanto os ataques da Rússia continuam a atingir a infraestrutura de energia ucraniana, mais de 4 mil abrigos já foram criados no país.

“Centros de invencibilidade especiais serão criados na Ucrânia para fornecer eletricidade, aquecimento, água, internet, conexões de telefonia móvel e uma farmácia, gratuitamente e 24 horas por dia,” afirmou Zelensky.

Os ataques russos cortaram a energia por longos períodos para até 10 milhões de ucranianos ao mesmo tempo, o que a operadora nacional de rede elétrica da Ucrânia disse ter causado danos “colossais”. Autoridades alertaram que os cortes de energia podem continuar pelo menos até o final de março.

“Se ataques russos maciços acontecerem novamente e for claro que a energia não será restaurada por horas, os ‘centros de invencibilidade’ entrarão em ação com todos os serviços principais”, disse o presidente ucraniano.

A energia tornou-se um ponto focal da campanha da Rússia na Ucrânia. Zelensky e outras autoridades pedem aos consumidores na Ucrânia que economizem eletricidade e mudem o uso para horários fora do pico.

“Todos devemos estar preparados para qualquer cenário, dada a forma como os terroristas estão lutando contra nosso povo e o que estão tentando fazer”, acrescentou Zelensky.

As autoridades ucranianas já instalaram serviços de emergência semelhantes na cidade de Kherson, abandonada pelas forças russas no início deste mês, e multidões se reuniram no centro da cidade para carregar seus celulares e eletrônicos.