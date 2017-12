O mundo em resumo: como 2017 entra para a história

No plano internacional, 2017 foi marcado especialmente pela chegada de Trump à Presidência americana e os desdobramentos das visões controversas do novo presidente nas políticas doméstica e externa dos EUA. Eleições e separatismo na Europa e o Brexit –a saída do Reino Unido da União Europeia–, que avançou mas perdeu força, também estiveram no radar mundial. Terrorismo, conflitos impulsionados pela rivalidade entre Irã e Arábia Saudita, perseguições étnicas em Mianmar, além de decisões ditatoriais na Coreia do Norte e na Venezuela foram também temas constantes ao longo do ano.