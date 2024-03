O melhor país do mundo para ser mulher, segundo pesquisa

Esta sexta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, é uma data que suscita todo tipo de reflexão sobre igualdade de gênero. Afinal, o preconceito e machismo afetam todas as esferas da vida. Pois que uma pesquisa do Instituto para Mulheres, Paz e Segurança (GIWPS) da Universidade Georgetown, elencou o melhor país do mundo para ser mulher, exemplo a ser seguido por todo o globo: a Dinamarca.

O Índice Mulheres, Paz e Segurança (WPS) da universidade, divulgado no final de 2023, coloca logo atrás da Dinamarca a Suíça e Suécia. Para concluir quais nações oferecem boas condições de vida para a parcela feminina da população, foram analisados dados que medem inclusão, justiça e segurança para mulheres em 177 países.

Os melhores colocados “são mais prósperos, pacíficos, democráticos e melhor preparados para responder aos impactos das alterações climáticas”, explicou Elena Ortiz, autora principal do relatório, ao jornal da Georgetown. “Quando as mulheres estão bem, todos na sociedade estão bem, e o nosso índice mostra isso”, acrescentou.

Brasil no retrovisor

A novidade da edição do último foi o indicador sobre violência política, dentro do qual México, Brasil, Nigéria, República Democrática do Congo e Mianmar apresentam as mais graves taxas. No ranking geral, o Brasil aparece na 115ª posição dos melhores países para mulheres viverem – longe da vizinha Argentina, na 50ª colocação, e destaque positivo da América do Sul.

Nos cinco últimos lugares, estão Sudão do Sul, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Iêmen e Afeganistão — este último apresentou taxas três vezes piores quando comparadas as da Dinamarca.

Top 10 países para ser mulher

As nações que disparam nos direitos para mulheres estão centrados na Europa. A Dinamarca apresenta excelentes pontuações no acesso feminino à Justiça e é um dos 14 países com um código legal totalmente voltado para a equidade de gênero. Por lá, todas as mulheres também têm a própria conta bancária — do outro lado do espectro, no Afeganistão, menos de 5% delas têm independência financeira.

As pontuações de destaque estão relacionadas aos termos de paz, democracia e prosperidade, de acordo com o Índice WPS e outros levantamentos internacionais. A existência de conflitos em território nacional também são fortes determinantes no ranking, uma vez que a eclosão de guerras eleva mortes de mães, agrava o risco de violência de gênero e culminam no abandono da escola por meninas. Veja a lista dos 10 primeiros colocados abaixo, no índice de zero a 1:

Dinamarca – 0.932 Suíça – 0.928 Suécia – 0.926 Finlândia – 0.924 Islândia – 0.924 Luxemburgo – 0.924 Noruega – 0.920 Áustria – 0.911 Holanda – 0.908 Nova Zelândia – 0.904