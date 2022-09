O funeral da rainha: O que esperar nos próximos 10 dias 

A rainha Elizabeth II, dona do segundo reinado mais longo da história, faleceu nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos. Já foram tomados os primeiros passos do protocolo não tão secreto, conhecido como “The London Bridge is Down”, que envolve uma série de fatores antes de revelar ao público a morte da monarca.

O plano também indica eventos que acontecerão no Reino Unido ao longo dos próximos 10 dias, antes de seu funeral de Estado, que será realizado na Abadia de Westminster, em Londres.

Primeiro dia

No dia da morte da rainha, seguindo o plano, após a notícia ser revelada à imprensa, o parlamento escocês foi suspenso. Além disso, as bandeiras nas residências reais, Whitehall e outros prédios do governo foram abaixadas a meio mastro. O site da família real foi alterado para uma página preta com uma breve declaração que anuncia a morte da rainha e os sites do governo agora apresentam um banner preto.

Nesta quinta-feira, 8, Charles tornou-se oficialmente o monarca do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, além de chefe de estado de países da Commonwealth, como Austrália e Canadá. É um momento movimentado para o novo rei, como planejado, ele já fez a primeira primeira declaração, após a morte de sua mãe.

Segundo dia

Na sexta-feira, 9, o corpo da rainha será transferido de Balmoral para Holyrood, sua residência na capital da Escócia, Edimburgo.

Neste segundo dia de luto, o novo rei se reunirá com a primeira-ministra Liz Truss, divulgará uma declaração por escrito e gravará um discurso de TV para a nação. Além disso, o Conselho de Adesão, que inclui altas figuras do governo e conselheiros privados, se reunirá no Palácio de St. James para a proclamação principal do novo rei.

A proclamação será lida em público de uma varanda dos aposentos. Uma outra declaração será lida no Royal Exchange, na cidade de Londres. O novo rei terá outras audiências com a primeira-ministra e gabinete, o líder da oposição, o arcebispo de Canterbury e o reitor de Westminster.

Terceiro dia

Uma cerimônia será realizado na Catedral de St. Giles, em Edimburgo, com a presença de membros da família real, no sábado, 10. É esperado que Charles se encontre com a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, no Parlamento escocês, também chamado de Holyrood.

Quarto dia

No domingo, 11, o caixão da rainha deixará a Catedral de St. Giles de carro antes de ser transferido para um trem que a levará durante a noite para Londres. O novo rei e sua esposa, a rainha consorte Camilla, ouvirão mensagens de condolências no Westminster Hall, entre as Casas do Parlamento em Westminster, Londres.

Quinto dia

Depois que o caixão chegar a Londres, na segunda-feira, 12, ele será transferido para o Palácio de Buckingham de carro. O rei continuará sua excursão pelo país com uma visita a Belfast, capital da Irlanda, onde visitará o Castelo de Hillsborough e a Catedral de St. Anne.

Do sexto ao nono dia

Do sexto ao nono dia da cerimônia, o corpo da rainha ficará no Westminster Hall. Seu caixão ficará em uma caixa elevada, conhecida como catafalque, no meio do salão, e permanecerá aberta ao público 23 horas por dia.

Milhares de pessoas devem fazer fila para prestar homenagem pessoalmente a Elizabeth; haverá uma fila de espera no Victoria Tower Gardens, um pequeno espaço verde ao lado das Casas do Parlamento.

Décimo dia

Dez dias após sua morte, Elizabeth terá sua despedida oficial na Abadia de Westminster, com a presença de membros de sua família, importantes figuras do estado britânico e chefes de estado de todo o mundo. Exatamente às 11h, os carregadores levarão o caixão ao Túmulo do Guerreiro Desconhecido e permanescerão lá enquanto o Big Ben tocará apenas uma vez para fazer um silêncio nacional de dois minutos.

As canções The Last Post, Reveille e o hino nacional encerrarão o serviço fúnebre de uma hora, antes de uma procissão de 2,4 quilômetros que levará o caixão do Palácio de Buckingham para Wellington Arch, e depois, para o local de descanso final de Elizabeth em Windsor.

