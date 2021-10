O fim das neves do Kilimanjaro: ONU prevê mudanças drásticas na África

Encontradas no Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, Monte Quênia, no Quênia e nas montanhas Rwenzori, na fronteira com Uganda e a República Democrática do Congo, as geleiras estão em recuo acelerados há anos.

“O rápido encolhimento das últimas geleiras remanescentes na África oriental, que devem derreter inteiramente em um futuro próximo, sinaliza a ameaça de uma mudança iminente e irreversível para o sistema terrestre”, disse o secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Petteri Taalas, em trecho do estudo.

Apesar de contribuírem com apenas 4% das emissões globais de gases do efeito estufa, as nações africanas serão gravemente afetadas pela subida nos termômetros.

O relatório alerta que se nada for feito para conter o aquecimento do clima, até 2030 118 milhões de pessoas estarão expostas à seca, inundações e calor extremo no continente.