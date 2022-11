O ex-astronauta que aumentou a força dos democratas no Senado

O democrata Mark Kelly, ex-astronauta, é considerado reeleito senador pelo estado do Arizona nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, deixando o partido do presidente Joe Biden mais perto de controlar a casa. Com a vitória de Kelly, os democratas ficam com 49 assentos no Senado americano, empatados com os 49 republicanos. A vitória de Kelly foi dada como certa neste sábado, 12, pela rede americana CBS após três dias de contagem de votos, em uma disputa contra o candidato republicano Blake Masters, apoiado pelo ex-presidente Donald Trump.

Dois estados, Nevada e Geórgia, ainda seguem indefinidos, sendo que as eleições em Nevada estão acirradas e na Geórgia serão definidas em segundo turno no dia 6 de dezembro. Porém, como o desempate da casa é feito pela vice-presidente americana democrata, Kamala Harris, os democratas precisam vencer apenas uma das duas eleições para manter o controle sobre o Senado.

Kelly entrou no Senado pela primeira vez há dois anos, eleito para substituir o senador John McCain, que havia falecido. Veterano da Marinha, ele é o quarto astronauta a ocupar uma cadeira na casa legislativa americana. Kelly passou 54 dias no espaço em 1996, como piloto de ônibus espacial, e sua última missão ocorreu em 2011, no ônibus espacial Endeavor.

Além disso, participou de um experimento para ver os efeitos da falta de gravidade no corpo e na mente do ser humano. O senador eleito ficou na terra enquanto seu irmão também astronauta, Scott Kelly, foi ao espaço durante um ano. Mark foi eleito em uma campanha na qual defendeu o direito ao aborto, o barateamento dos medicamentos e a garantia da segurança social.