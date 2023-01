O ato falho de Alberto Fernández na abertura da Celac

Durante abertura da 7ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), nesta terça-feira, 24, o presidente argentino, Alberto Fernández, cometeu um deslize que arrancou algumas risadas desconfortáveis dos presentes. Ao invés de declarar aberta a sessão da Celac, se equivocou e anunciou a abertura dos trabalhos da Cúpula das Américas, outra reunião, que não inclui países caribenhos.

Ainda assim, Fernández manteve a compostura, e seguiu como se nada tivesse acontecido, depois de se corrigir.

Criada no México em 2010 e oficializada em 2011, a Celac é um reúne 33 países e busca a integração latino-americana e caribenha, além da coordenação política, econômica e social de seus membros.

A ideia da aliança surgiu em 1980, quando alguns países não concordavam com a política intervencionista do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Em 1985, Brasil, Argentina, Peru e Uruguai formaram o Grupo do Rio, com o objetivo de fortalecer a democracia e o desenvolvimento econômico e social.

Nas décadas seguintes, mais países se aliaram: Bolívia, Chile, Costa Rica, Cuba, Equador, Nicarágua e Paraguai. Com a expansão de governos de esquerda na América Latina nos anos 2000, a chamada “onda rosa”, o caldo engrossou.

Lula, que também era presidente do Brasil na época, convocou um encontro com líderes da região na Costa do Sauípe, na Bahia. Essa foi a primeira reunião de governos latino-americanos e caribenhos sem a participação dos Estados Unidos ou da Europa.

Durante o mandato de Jair Bolsonaro, o ex-presidente retirou o Brasil da Celac em 2020, medida justificada por divergências políticas e ideológicas com Cuba e Venezuela.

De volta à Presidência, Lula anunciou em 5 de janeiro o retorno brasileiro à Celac, e desembarcou em Buenos Aires na noite de domingo, 22, para uma série de encontros políticos antes da cúpula.