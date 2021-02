Número de pessoas vacinadas ultrapassa total de casos de Covid-19 nos EUA

Pela primeira vez desde o início da pandemia, o número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassou o total de casos registrados. O país é atualmente o líder mundial em número de doses aplicadas e já imunizou cerca de 7,6% de sua população.

Até a tarde desta segunda-feira 1, 26,5 milhões de americanos haviam recebido uma ou ambas as doses da vacina, de acordo com a agência de notícias Bloomberg. Desde que o primeiro caso foi detectado no país há cerca de um ano, 26,3 milhões de habitantes testaram positivo para o coronavírus, segundo os dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.

Ao todo, os Estados Unidos administraram 32,84 milhões de doses. Os americanos ainda são os campeões na velocidade da vacinação, administrando cerca de 1,34 milhão de doses por dia.

O país aposta nos antígenos da Pfizer/BioNTech e da Moderna. Ambas as vacinas requerem duas aplicações com intervalo de semanas e ao menos 6 milhões de pessoas já tomaram as duas doses necessárias.

Em todo o mundo, mais de 101,3 milhões de doses de vacinas já foram administradas em pessoas de 64 países. Além dos EUA, também se destacam no mapa a China, com mais 24 milhões de doses aplicadas, o Reino Unido, com 9,79 milhões, e Israel, com 4,98 milhões – país que mais vacinou proporcionalmente.