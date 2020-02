Número de mortos pelo coronavírus chega a 490

A autoridade sanitária da província de Hubei, na China, afirmou nesta terça-feira, 4, que mais 65 pessoas morreram devido ao coronavírus. Com isso, o número de mortos no local desde o início do surto passou para 479. Em todo o mundo, já são 490 vítimas.

As autoridades confirmaram 3.156 novos casos em Hubei, onde vivem mais de 50 milhões de pessoas, o que aumenta o número de casos confirmados da doença na província para 16.678. Outras 12.627 pessoas foram hospitalizadas na província, incluindo 771 em estado crítico, de acordo com a autoridade de saúde.

O número global de casos confirmados de coronavírus já passa de 24.000.