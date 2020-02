Número de mortos em protestos na Índia chega a 24

O número de mortos deixado por violentos protestos na Índia chegou a 24 nesta quarta-feira, 26. É o quarto dia consecutivo de conflitos entre grupos islâmicos e hindus na capital Nova Délhi devido a uma polêmica lei aprovada em dezembro passado, que concede cidadania a refugiados de todas as principais religiões do sul da Ásia, exceto muçulmanos.

Segundo o jornal britânico The Guardian, desde o domingo 23 mais de 200 pessoas ficaram feridas por tiros, queimaduras de ácido, facadas e pedras. Vários dos que morreram saltaram de prédios altos para escapar de gangues violentas.

Também nesta quarta-feira, o governo confirmou a morte de um oficial do Departamento de Inteligência. O representante é a segunda autoridade a morrer nos conflitos, após um policial ter falecido na segunda-feira 24 após ser atingido por uma pedra. O restante dos mortos são civis.

A polícia disse que já prendeu 106 pessoas por causa da violência, mas muitos muçulmanos acusaram a polícia de passividade quando suas casas e negócios foram atacados por hindus.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, quebrou o silêncio e pediu à população por calma. “Paz e harmonia são centrais em nosso ethos”, disse Modi via Twitter. “Apelo às minhas irmãs e irmãos de Délhi para que mantenham a paz e a irmandade o tempo todo.”

De acordo com o jornal americano The New York Times, no domingo, o político local Kapir Mishra ameaçou dispersar à força as manifestações contra a lei de cidadania, para manter as aparências durante a primeira passagem do presidente americano, Donald Trump, pela Índia. O republicano visitou o país na segunda e terça-feiras e já retornou aos Estados Unidos.

O governo indiano é controlado por um partido nacionalista hindu acusado de marginalizar a minoria muçulmana do país, que, com 200 milhões, é uma das maiores populações muçulmanas do mundo.