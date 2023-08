Número de mortos em incêndios no Havaí sobe para 55 e devastação continua

Incêndios florestais que se espalharam pelo Havaí por mais de três dias deixaram pelo menos 55 mortos, disseram autoridades nesta sexta-feira, 11. O número, porém, deve aumentar, enquanto as operações de busca continuam procurando sobreviventes entre a destruição.

O governador de Maui, Josh Green, disse nesta sexta-feira que grande parte de Lahaina, a cidade mais atingida pelo fogo, foi reduzida a ruínas, com milhares de pessoas desabrigadas e ao menos 1 mil prédios destruídos. Para ele, a gravidade do desastre supera o ano de 1960, um ano depois que o Havaí se tornou um estado dos Estados Unidos, quando um tsunami matou 61 pessoas lá.

The death toll from wildfires in the U.S. state of Hawaii has risen to 53, Maui County officials said.

Gov. Josh Green told CNN that the final death toll could be higher pic.twitter.com/BVKQepgDpK

