Incêndio devasta Havaí após furacão e deixa 36 mortos; Veja vídeos

Incêndios florestais alimentados pelos fortes ventos do furacão Dora deixaram pelo menos 36 pessoas mortos no Havaí nesta quinta-feira, 10. Segundo autoridades locais, o fogo, ativo desde a véspera, também já destruiu mais de 270 edifícios.

A cidade mais atingida foi Lahaina, na ilha de Maui, que fica à beira-mar e já foi a capital do reino do Havaí. Outras dezenas de pessoas ficaram feridas e houve 13 operações de resgate e retirada de pessoas de suas casas por conta de três incêndios na área.

TRAGIC UPDATE: At least 36 people have died in the Lahaina fire in Hawaii, local authorities have said, adding that the fire remained active.pic.twitter.com/qIkqXuY18V — Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 10, 2023

“À medida que os esforços de combate a incêndios continuam, 36 mortes totais foram descobertas hoje em meio ao incêndio ativo de Lahaina”, disse um comunicado do condado de Maui. “Nenhum outro detalhe está disponível no momento.”

Equipes de resgate da Guarda Costeira dos Estados Unidos retiraram uma dúzia de pessoas do oceano. Pacientes com queimaduras foram levados para a ilha de Oahu, de acordo com as autoridades.

“Era como uma zona de guerra”, disse Alan Barrios, um habitante de Lahaina, ao jornal local Honolulu Civil Beat. “Houve explosões a torto e a direito.”

Aerial view of the unbelievable destruction caused by fire and hurricane winds. pic.twitter.com/MPvwP6BwwT — ZZZ (@AskMeLaterOn) August 10, 2023

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ter “ordenado todos os ativos federais disponíveis nas ilhas para ajudar nas operações de emergência”. Ele expressou suas condolências e disse que as “orações dele e de sua esposa Jill estão com aqueles que viram suas casas, empresas e comunidades destruídas”.

Na tarde de quarta-feira 9, a Patrulha Aérea Civil dos Estados Unidos e o corpo de bombeiros de Maui realizaram sobrevoos e determinaram que pelo menos 271 estruturas foram danificadas ou destruídas. Mahina Martin, porta-voz do condado de Maui, porém, disse que a avaliação da extensão total dos danos pode levar semanas ou meses.

A cidade contém vários marcos históricos, além de ser popular destino de turistas. Entre as estruturas incendiadas está o museu Baldwin Home, uma casa construída em 1834 e a mais antiga de Maui.

Além do verão mais seco que o normal, o furacão complicou as coisas. O Havaí está entre um sistema de alta pressão ao norte e um sistema de baixa pressão associado ao Dora. A baixa umidade e as rajadas de vento fazem com que as chamas se espalhem rapidamente, de acordo com meteorologistas locais.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS) disse que o furacão Dora foi parcialmente culpado pelas rajadas de vento acima de 96 km/h na noite de terça-feira 8, quando o fogo começou a se espalhar. Os ventos cortaram a energia e forçaram helicópteros de combate a incêndios a permanecerem no solo.