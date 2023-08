Moradores pulam no oceano para fugir de incêndio florestal no Havaí

Grande parte da cidade histórica de Lahaina, na ilha de Maui, no Havaí, foi destruída por um incêndio florestal. Para fugir das chamas, alguns moradores se jogaram na água, de acordo com relatos publicados nesta quarta-feira, 9.

De acordo com o sistema de monitoramento de energia elétrica PowerOutage.us, o desastre também acabou com a energia de cerca de 14 mil residências e empresas em Maui. As chamas que prejudicam os serviços estão sendo alimentadas em parte pelo furacão Dora, a mais de um quilometro de distância.

“911 está fora do ar. O serviço de celular está fora do ar. O serviço telefônico está inoperante”, disse Sylvia Luke, governadora do Havaí. “Nosso sistema hospitalar em Maui está sobrecarregado com pacientes queimados, pessoas que sofrem de inalação. A realidade é que precisamos levar as pessoas para fora de Maui para dar suporte a queimaduras, porque o hospital de Maui não pode fazer tratamento extensivo de queimaduras.”

Autoridades dizem que a crise que se desenrola em Maui é extraordinária e “sem precedentes”. A guarda costeira disse que uma dúzia de pessoas foi resgatada perto de Lahaina depois de “entrar no oceano devido às condições de fumaça e incêndio”. As vítimas foram transportadas pelas autoridades para áreas seguras.

Os bombeiros de Maui alertaram que não é possível prever o caminho e a velocidade do incêndio florestal. O motivo para isso seria o vento errático, o terreno desafiador, as encostas íngremes e a queda da umidade.

“O incêndio pode estar a um quilômetro ou mais de sua casa, mas em um minuto ou dois, pode estar em sua casa”, disse Jeff Giesea, chefe adjunto dos bombeiros do condado de Maui. “A queima de materiais transportados pelo ar pode acender incêndios a uma grande distância do corpo principal do fogo.”

Enquanto isso, autoridades estaduais estão trabalhando com hotéis e uma companhia aérea local para tentar evacuar os turistas para outra ilha.

Uma parede de chamas já destruiu empresas na Front Street, uma importante faixa turística de Lahaina. Ordens de retirada obrigatórias também estão em vigor para outras partes de Maui.

O Centro Nacional de Furacões informou que Dora, um poderoso furacão de categoria 4, estava a mais de 1200 km a sudoeste de Honolulu na manhã desta quarta-feira, 9. Enquanto Dora viaja para o sul das ilhas, um forte sistema de alta pressão permanece no local ao norte.

“Esses ventos fortes, juntamente com os baixos níveis de umidade, estão produzindo condições climáticas perigosas para incêndios que durarão até a tarde de quarta-feira”, disse o Serviço Nacional de Meteorologia.

