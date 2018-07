Número de mortos em incêndios florestais na Grécia sobe para 79

zoom_out_map 1 /10 Mulher chora enquanto tenta encontrar seu cachorro, depois de um incêndio na aldeia de Mati, perto de Atenas, na Grécia - 24/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

zoom_out_map 2 /10 Carros ficam destruídos após um incêndio na aldeia de Mati, perto de Atenas, na Grécia - 24/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

zoom_out_map 3 /10 Soldado segura uma mangueira enquanto um incêndio florestal avança sobre a cidade de Rafina, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

zoom_out_map 4 /10 Incêndio florestal avança sobre a cidade de Rafina, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

zoom_out_map 5 /10 Incêndio florestal avança sobra a cidade de Rafina, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Alkis Konstantinidis/Reuters)

zoom_out_map 6 /10 Moradores observam incêndio florestal na cidade de Rafina, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Alkis Konstantinidis/Reuters)

zoom_out_map 7 /10 Carros bloqueiam uma estrada durante um incêndio em Kineta, perto de Atenas - 23/07/2018 (Valerie Gache/AFP)

zoom_out_map 8 /10 Uma densa camada de fumaça cobre uma estrada durante um incêndio florestal em Kineta, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Alkis Konstantinidis/Reuters)

zoom_out_map 9 /10 Mais de 300 bombeiros, cinco aeronaves e dois helicópteros foram mobilizados para enfrentar um grave incêndia florestal em Kineta, nos arredores de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Valerie Gache/AFP)

zoom_out_map 10/10 Bombeiros, soldados e moradores carregam uma mangueira enquanto um incêndio florestal atinge a cidade de Rafina, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

O número de mortos pelos incêndios devastadores que atingiram a costa nordeste de Atenas, capital da Grécia, subiu para 79, informou hoje (25) a porta-voz do Corpo de Bombeiros, Stavrula Mallidi. As chamas e fumaça provocaram ferimentos em 187 pessoas.

O prefeito da cidade portuária de Rafina, localizada a 30 quilômetros de Atenas, Evangelos Bournous, afirmou hoje à emissora de TV “Skai” que o total de vítimas pode superar a marca de 100.

Segundo Bournous, o número de pessoas dadas como desaparecidas por parentes está aproximadamente em 25, mas pode haver algumas que conseguiram retornar às suas casas sem terem ainda comunicado as autoridades.

Um total de 130 soldados do Exército e do Corpo de Bombeiros participam dos trabalhos de busca. Do total de 187 feridos, 71 permanecem hospitalizados, dez deles em estado crítico. De acordo com o centro nacional de urgências, 11 menores de idade hospitalizados devem receber alta hoje.

A cidade de Mati, onde todas as mortes ocorreram, permanecerá sem água por 15 dias e sem eletricidade por um mês.

Os incêndios começaram na região da Ática, onde fica Atenas, na segunda-feira (23). Os bombeiros ainda lutam para apagar as chamas nessa área, sobretudo na parte ocidental.

Na área florestal de Geraneia, no oeste, o fogo está evoluindo para as montanhas, e 228 bombeiros com 114 veículos, vários voluntários e três veículos aéreos participam da operação de combate ao fogo.

Já na área de Rafina, na parte oriental desta região, onde foi registrada a principal devastação, os incêndios também continuam, embora com menor força.

De acordo com a primeira avaliação das autoridades locais, mais de 2.500 casas nas localidades de Vutza, Nea Makri, Mati e Rafina ficaram completamente destruídas, enquanto outras 4.000 sofreram danos graves.

Um responsável da companhia elétrica local disse que cabos e postes elétricos danificados estão sendo substituídos e que o fornecimento de energia das áreas que não foram atingidas pelo fogo pode ser restabelecido ainda hoje.

(Com EFE)