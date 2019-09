Número de mortos em ataque a tiros no Texas sobe para 7

O número de mortos no ataque a tiros registrado ontem no oeste do Texas, nos Estados Unidos, subiu neste domingo de cinco para sete, entre eles o homem que abriu fogo depois de ser parado por um policial local.

As autoridades de Odessa devem conceder entrevista coletiva para dar novos detalhes sobre o caso. Inicialmente, o governo local informou que cinco pessoas haviam morrido no ataque. Outras 21 ficaram feridas.

A polícia de Odessa explicou em comunicado que o ataque começou às 15h25 no horário local (17h25 em Brasília), quando agentes pararam o veículo dirigido pelo suspeito após verificarem que ele cometeu uma infração de trânsito.

O motorista, então, abriu fogo contra os policiais e fugiu para o interior da cidade de Odessa, onde disparou indiscriminadamente contra os pedestres. Depois, ele deixou o carro para fugir em um caminhão roubado.

Os agentes da polícia de Odessa conseguiram contê-lo perto de um cinema. O homem trocou tiros com os policiais, foi baleado e morreu no local.

Ontem, o chefe da polícia de Odessa, Michael Gerke, disse em entrevista coletiva que o atirador era branco, tinha 30 anos. As autoridades ainda não sabem o que o motivou a cometer o ataque.

O Texas foi palco de um grande ataque a tiros no início de agosto, quando um homem abriu fogo contra um centro comercial da cidade de El Paso, matando 22 pessoas – oito delas mexicanas. Horas depois, outro incidente similar foi registrado na cidade de Dayton, no estado de Ohio, fazendo outras nove vítimas.