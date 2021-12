Número de hospitalizados por Covid nos EUA está próximo de bater recorde

O nível de internação por Covid-19 registrado nos hospitais dos Estados Unidos está próximo de bater o recorde de toda a pandemia neste final de ano devido à propagação da variante Ômicron.

Com exceção de Maine, New Hampshire, Michigan e Vermont, que apresentaram queda nos últimos dias, todos os estados americanos superaram ou estão próximos de seus picos vistos no último inverno do hemisfério Norte.

Na capital Washington, o número de hospitalizados da última segunda-feira (27) chegou a 363 – o recorde pertence a janeiro, quando 383 americanos foram internados por conta da Covid-19.

Já os estados de Ohio, Delaware e Indiana estão com o número de internação até 80% maior do que os vistos no auge da pandemia no país, de acordo com dados do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.

Outro fator que liga o sinal de alerta nos americanos é o alto índice de crianças hospitalizadas. Neste mês, a cidade de Nova York viu o número de admissões pediátricas aumentar cinco vezes, quase o dobro do visto em toda a capital.

Em todo o país, o aumento chegou a 35% na última semana em relação à anterior. Além da propagação da Ômicron, a movimentada temporada de férias do fim de ano justificam o crescimento das infecções em crianças.

Nesta terça-feira (28), 512.553 novos casos de coronavírus foram registrados em todo o território americano, fazendo com que o mundo ultrapassasse a marca de 1 milhão de diagnósticos em 24 horas pela primeira vez desde o início da pandemia.