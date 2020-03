Novos casos de coronavírus na China despencam; mortes também caem

O número de novos casos diários de coronavírus na China caiu para 15 nesta quinta-feira, 12, o menor desde o início da publicação das estatísticas, em meados de janeiro, informou o ministério da Saúde.

Entre os novos casos figuram seis pessoas que chegaram do exterior, o que representa o novo desafio do país para conter a epidemia na China.

Nas últimas 24 horas, onze pessoas morreram, também o menor número desde 24 de janeiro. No total, o novo coronavírus já matou 3.169 pessoas na China, o país mais afetado do planeta.

O número de novos casos na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia de COVID-19, foi de apenas oito no último boletim.

Com os resultados positivos das últimas semanas, as autoridades começaram a flexibilizar as restrições sobre os 56 milhões de habitantes da província de Hubei, que tem Wuhan como capital.

Muitas cidades de Hubei estavam isoladas, mas agora as pessoas saudáveis já podem viajar dentro das fronteiras da província. Várias empresas estão retomando progressivamente suas atividades em Wuhan e no restante de Hubei.

Com os seis novos casos “importados” anunciados nesta quinta-feira, o total de infectados procedentes do exterior chega a 85.

Para tentar evitar a propagação, Pequim anunciou na quarta-feira que qualquer pessoa que chegue à capital de outro país ficará em quarentena por 14 dias.

No total, a China registrou 80.793 casos do novo coronavírus.