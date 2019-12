Nova Zelândia: erupção de vulcão em ilha turística deixa ao menos 5 mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram após o vulcão da Ilha Branca, localidade turística na costa leste da Nova Zelândia, entrar em erupção nesta segunda-feira 9 (horário local). O governo do país ainda não tem dados exatos, mas estima que cerca de 50 pessoas estivessem na ilha no momento do erupção. Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas e há 10 considerados desaparecidos.

Em pronunciamento, a premiê neozelandesa Jacinda Ardern declarou que 23 pessoas foram resgatada de um navio de cruzeiros que passava pela região. Uma operação de resgate está em andamento.

Atravessada pelo chamado Anel de Fogo do Pacífico, a Nova Zelândia possui grande quantidade de vulcões em seu território.